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Александр Сокуров хочет, чтобы премьера "Фауста" состоялась в Петербурге

13 сентября 2011, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Сокуров хочет, чтобы премьера "Фауста" состоялась в Петербурге

Режиссёр Александр Сокуров хочет, чтобы премьера - первый  показ фильма "Фауст" - обладателя Золотого льва на Венецианском кинофестивале - состоялась в Санкт-Петербурге.

По словам самого Сокурова, он не собирается навязывать "Фауста" зрителям посредством рекламной кампании. Режиссер считает, что его картина нуждается в целевом прокате, "чтобы не было разочарований ни у зрителя, ни у режиссера".

"Аргументы недели" сообщали, что фильм-победитель Венецианского фестиваля Александра Сокурова нуждается в материальной помощи для проката в России. Продюсер фильма Андрей Сигле сообщил, что по его оценкам, чтобы показать "Фауста" на родине, производителям необходимо около 100 миллионов рублей.

Александр Сокуров также рассказал в эфире "Эха Петербурга", что в ближайшее время вместе с Алексеем Германом-старшим планируется встретиться с премьером Владимиром Путиным и представить план развития киностудии "Ленфильм".

Напомним, премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Александра Сокурова с победой на 68-м Венецианском международном кинофестивале.

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