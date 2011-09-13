Украинка Олеся Стефанко стала второй красавицей планеты. Лейла Лопес из Анголы завоевала титул "Мисс Вселенная". Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2011" завершился в бразильском городе Сан-Паулу.

В номинациях конкурса "Мисс Фотогеничность" и "Мисс Симпатия" победили соответственно "Мисс Швеция" Ронния Форнстедт и представительница Черногории Николина Лонкар. Наталья Гантимурова не вошла в число 16 финалисток "Мисс Вселенная-2011".

Шоу в Сан-Паулу транслировалось в прямом эфире на аудиторию более 1 миллиарда человек в 189 странах мира, передает РИА Новости.

"Мисс Вселенная" - один из самых престижных международных конкурсов красоты. Обладательница титула "Мисс Вселенная" получает во временное пользование диадему, а также квартиру в Нью-Йорке. Корона "Мисс Вселенной" - произведение ювелирного искусства стоимостью свыше 120 тысяч долларов. Венец, выполненный из белого и желтого золота, инкрустирован более чем 1000 драгоценных камней. Помимо диадемы победительнице полагаются многочисленные подарки и денежные призы на общую сумму в четверть миллиона долларов.