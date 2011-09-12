В Москве завершила работу международная книжная ярмарка (ВИДЕО)

В Москве завершила работу международная книжная ярмарка. Один из крупнейших в мире, по мнению экспертов, этот форум во многом определяет тенденции российской книжной моды.

На книжной ярмарке были представлены сотни тысяч книг - новинки и классика, детская литература и профессиональные справочники, романы и научные исследования - всё, что могут пожелать прочесть любители чтения.

Книгочеи также могли пообщаться и взять автографы у своих любимых авторов. "Это в первую очередь возможность увидеть тех, для кого работаешь. Увидеть, что книга действительно находит своего читателя, услышать какие-то отзывы: приятные или не всегда приятные. Это очень важно", - сказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Основная программа книжной ярмаки традиционно - на ВВЦ. Но ярмарка в этом году шагнула и в Интернет. В Сети полный электронный каталог изданий и возможность купить понравившуюся книгу со скидкой. Ещё одна новая площадка ярмарки - Парк культуры и отдыха имени Горького.