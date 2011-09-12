"Дом Тарковских" в Щипковском переулке столицы будет воссоздан

В Москве готовится проект воссоздания "Дома Тарковских", заявили в понедельник в префектуре ЦАО столицы. Этот объект включен в Адресную инвестиционную программу города.

Общая площадь культурного центра составит 600 кв. метров.

"Проект предусматривает создание синематеки, выставочного и конференц-залов, мемориальной части с сохранением предметов быта 30-60 гг. XX века. Помимо произведений великого режиссера Андрея Тарковского в Доме-музее предусматривается площадка для проведения литературных вечеров памяти его отца - поэта Арсения Тарковского", - сообщили в префектуре Центрального административного округа Москвы.

Дом по адресу в 1-й Щипковский переулок, 26, стр.1., в котором несколько лет жили Арсений и Андрей Тарковские, был построен в 70-х годах XIX века, напоминает Интерфакс.

В начале 1990-х годов здание перешло к Кинофонду, в 1995 году - Музею кино. В соответствии с постановлением столичных властей в здании должен был появиться культурно-музейный комплекс с мемориальной квартирой Тарковских и кинозалом.

20 июня 2004 года "Дом Тарковских" был полностью разрушен.