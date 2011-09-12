«Фаусту» требуется материальная помощь для проката в России

Фильм-победитель Венецианского фестиваля «Фауст» Александра Сокурова нуждается в материальной помощи для проката в России.

Об этом заявил продюсер фильма Андрей Сигле. По его оценкам, чтобы показать картину на родине, производителям необходимо около 100 миллионов рублей. Недостающие средства, по словам продюсера, авторы картины намерены просить у государственного Фонда кино, сообщает bbc.co.uk. Александр Сокуров признался ранее, что премьер-министр обещал ему государственную поддержку проката.

"Пока что обсуждаются организационные моменты: печать копий, заказ залов, печать русскоязычных буклетов и афиш. Копии стоят очень дорого - 1000 долларов каждая, и, если иметь в виду минимальный тираж 300-350 копий, это уже получается крупная сумма", - объяснил продюсер.