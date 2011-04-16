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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В Петергоф вернулся Самсон, разрывающий пасть льву

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Свое место в Большом каскаде фонтанов в Петергофе после реставрации снова займет скульптура Самсона, разрывающего пасть льву. На восстановление скульптуры реставраторы потратили около 1 кг сусального золота.

По их мнению, этого хватит более чем на десять лет, сообщил телеканал «Россия-24».

К вечеру скульптуру доставят в Петергоф и уже завтра установят на историческом месте. Однако оценить Самсона во всей красе можно будет только через две недели, когда заработает Большой каскад фонтанов.

Впервые фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву» был установлен в 1735 году в честь 25-летия Полтавской битвы.

ГИ

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