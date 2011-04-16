Актер Сергей Никоненко сегодня отмечает 70-летие (ВИДЕО)

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16 апреля 2011, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист России Сергей Никоненко сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 70 лет. Этот день юбиляр проведет с семьей в Германии, так что немногие смогут лично поздравить актера.



Несмотря на преклонный возраст, Сергей Никоненко по-прежнему остается востребованным - он много снимается, играет в театре. Сейчас он занят в семи спектаклях. К 70-летию знаменитого артиста в эфире Первого канала будет показан документальный фильм "Сергей НИКОНЕНКО. Поздно, люблю другую". А на телеканале "Россия-1" вышла премьера четырехсерийной ленты Александра Баршака "Кедр" пронзает небо", где актер исполняет роль заместителя Лаврентия Берии по космическим вопросам.

Сергей Никоненко был трижды женат. Свое счастье он нашел в паре с Екатериной Ворониной, которая родила ему сына Никанора.

Сергей Никоненко снялся более чем в 170 фильмах.