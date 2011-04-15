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15 апреля 2011, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева впервые откровенно рассказала о своих отношениях с матерью и о том, почему они не общались на протяжении 20 лет.



В интервью Андрею Малахову для шоу "Первого канала" "Пусть говорят" Мария Королева призналась, что причиной конфликта матери и дочери стала гибель горячо любимого внука звезды – Марка, названного в честь отца актрисы. Когда мальчику исполнилось 16, он погиб от передозировки героина.



"Что про Марка можно говорить? Трагедия, но это трагедия всей страны. Героин тогда был. Это всегда было. Это такая проблема, проблема всей страны, если не мировая, потому что умирают очень многие, зачастую молодое поколение гибнет. Не будешь же каждого цеплять наручниками, - поделилась своим горем Мария. - Но виновата я была в любом случае. Я недосмотрела".



Другим камнем преткновения Людмилы Марковны и Марии стала однокомнатная квартира в центре Москвы, которая принадлежала маме актрисы Елене Александровне Гурченко. После ее смерти в 1999 году по завещанию квартира досталась Марии. Людмила Марковна не согласилась с завещанием и подала на дочь в суд.

"Да, была сложность в общении, да, не общались, да, у каждого свои эмоции, - признала Мария. - Мое глубокое убеждение, что это семейная проблема, которую мы должны решать дома. Тем более, сейчас, когда человека нет. Отпустим ей все грехи ее и извинимся перед ней, если мы в чем-то неправы были".