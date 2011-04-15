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Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в кардиоцентр им. Мясникова

15 апреля 2011, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина срочно была госпитализирована в кардиоцентр из-за проблем с сердцем. Врачи зафиксировали у нее нарушение сердечного ритма.
Актриса и жена режиссера и писателя Василия Шукшина сама вызвала скорую, почувствовав себя плохо. Ее госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова. Врачи обещают, что уже через пару дней ее выпишут. Нарушение сердечных ритмов (аритмия)достаточно часто случается у людей преклонного возраста. В обычной жизни, когда с сердцем все в порядке, человек, как правило, не ощущает его биения, не воспринимает его ритма. А при появлении аритмии явно чувствуются перебои, замирание сердца либо резкое хаотическое сердцебиение.

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