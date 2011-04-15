Алле Пугачевой сегодня исполнилось 62 года

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15 апреля 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева сегодня отмечает день рождения, ей исполняется 62 года. Этот день она отметит в Государственном Кремлевском дворце, на концерте своей дочери Кристины.

Сегодня в Кремлевском дворце состоится сольный концерт Кристины Орбакайте. Пугачева выступила художественным руководителем концерта дочери, а дата - просто совпала, так как выступления в Кремле расписаны на год вперед.

Как сообщали "Аргументы недели", накануне дня рождения Аллы Пугачевой стало известно о смерти известного пародиста, выступавшего в роли примадонны российской эстрады, Андрея Рябушинского.