Археологи: найдена гробница прототипа Джоконды

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12 апреля 2011, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянские археологи, озадачившиеся не так давно поисками могилы прототипа Джоконды с полотна Леонардо да Винчи, уверяют, что им посчастливилось найти гробницу, в которой находятся останки Лизы Джерардини.



По заключению археологов, захоронена женщина близ монастыря недалеко от Флоренции. Теперь ученые намерены вскрыть могилу и по фрагментам черепа воссоздать облик Лизы, и сравнить его с шедевром.