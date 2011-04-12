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//Культура

Николай Караченцов в сопровождении супруги проходит курс лечения в Израиле

12 апреля 2011, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

В израильской клинике "Левинштейн" вторую неделю проходит курс медицинской реабилитации актер Николай Караченцов, пострадавший шесть лет назад в ДТП. Специалисты одной из лучших клиник Израиля помогают любимцу публики восстановить речь и работу опорно-двигательного аппарата.

Для Николая Караченцова перелет в Израиль был первым с момента аварии.

Людмила Поргина отмечает, что ее муж по-прежнему состоит в труппе "Ленкома" и получает "достаточно приличную" зарплату. Кроме того, Караченцова, по ее словам, приглашают на все мероприятия и премьеры "Ленкома".

ЕП

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