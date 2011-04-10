Фильм о Людмиле Гурченко, который она смотрела перед смертью, уже в сети (ВИДЕО)

//Культура

10 апреля 2011, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Я - легенда» - фильм, снятый украинским телеканалом «Интер» всего за месяц до смерти легендарной актрисы Людмилы Гурченко.

В ленте поклонники ее таланта услышат не только рассказ звезды российского кино о собственной жизни, но и смогут насладиться дюженой песен, исполненных в ее неповторимой манере.

После смерти актрисы ее муж, Сергей Сенин, рассказал, что авторы прислали актрисе фильм для ознакомления, и Гурченко смотрела его за мгновение до своей смерти.