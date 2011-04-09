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//Культура

Михалков: Медведев - потрясающий фотограф, но голосовать я буду за Путина

9 апреля 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу гостем программы "НТВшники" был режиссер Никита Михалков. Кроме прочих вопросов, ему задали один и весьма прямой - за кого пойдете голосовать в 2012 году?

Никита Сергеевич, не долго думая, ответил примерно так: "Если Путин выдвинет свою кандидатуру - за него. Дмитрий Медведев - потрясающий фотограф, веселый человек с юмором...". Михалков ответил, что дружит с Медведевым, но голосовать на выборах президента будет за Владимира Путина. "Сколково - это хорошо, инновации тоже... Но все на уровне мегаполиса. А как быть с гигантскими землями в России, которые нужно возделывать? А как быть с культурой многонациональной России?". На протяжении последних месяцев Михалков не раз публично выражал свое несогласие с президентом по ряду вопросов. В частности, в конце декабря режиссер раскритиковал послание Медведева Федеральному собранию, в котором Михалков не услышал, как он выразился, слов о культуре и духовном стержне.

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