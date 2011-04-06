Итальянские ученые собираются эксгумировать Мону Лизу

//Культура

6 апреля 2011, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянские искусствоведы, которые не первое столетие заняты расшифровкой улыбки Моны Лизы, написанной Леонардо да Винчи, в конце апреля планируют начать поиски останков Лизы Джерардини на кладбище бывшего монастыря в провинции Сент-Орсола.

Недавно было обнаружено свидетельство о смерти, в котором говорится, что Джерардини, которая считается прообразом Моны Лизы, предположительно умерла в 1542 году и была погребена на монастырском кладбище во Флоренции.

Специалист по истории искусства Сильвано Винчети полагает, что по останкам он сможет доказать, являлась ли именно она моделью, с которой знаменитый художник писал свою картину.

"Мы можем положить конец многовековым спорам, и пролить свет на отношения Леонардо со своими моделями", - сказал Винчети.

Используя научные технологии, Винчети надеется получить ДНК Джерардини из костей ее черепа, на основе которой можно воссоздать черты ее лица.

Группа ученых под руководством Винчети уже успешно восстановила черты лица нескольких известных художников, на основе материала их костной ткани, рассказывает Би-би-си.

В июне прошлого года таким образом были идентифицированы останки итальянского художника Караваджо, знаменитого представителя эпохи Ренессанса, а также установлена причина его смерти.

Однако некоторые эксперты утверждают, что анализ костей, которым несколько сотен лет, нельзя считать убедительным.

Винчети подробно изучал картину "Мона Лиза", которая выставлена в парижском Лувре, на протяжении многих месяцев. Он утверждает, что обнаружил в картине скрытые символы.

По мнению ученого, возможно, что на этой картине отображен не один конкретный человек, а это собирательный образ. "В своей живописи он (Ленонардо) с помощью внешнего облика человека выражал его внутренний мир", - сказал Винчети.

Исследователь считает, что Джерардини, жена богатого торговца шелком, могла быть ранней моделью художника. В дальнейшем Да Винчи мог черпать вдохновение в чертах лица своего юного ученика и возможного любовника Джан Джакомо Капротти.