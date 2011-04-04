Актёр Иван Охлобыстин предельно откровенен со своими детьми

Актёр, драматург, сценарист, креативный директор и православный священник Иван Охлобыстин вместе со своей супругой актрисой Оксаной Арбузовой, известной по фильму "Авария - дочь мента", воспитывает шестерых детей.

По словам Охлобыстина, он предложил Оксане стать его женой на второй день знакомства. Иван и Оксана женаты 16 лет. В семье подрастают Иоанна, Анфиса, Варвара, Василий, Евдокия и Савва. Отец очень строг, по его словам. Если глава семьи говорит детям, что денег в настоящий момент нет, то на покупку новых игрушек они могут не рассчитывать. И дети Охлобыстиных никогда не будут биться в истерике и топать ногами в магазине, требуя купить игрушку.

Иван рассказал, что бывает предельно откровенным со своими детьми. Например, Анфиса мечтает стать актрисой. Отец сказал девочке прямо, что она "в этом плане полное ничтожество". "Пусть занимается спортом, к которому у неё врождённый талант, как и к точным наукам". - пояснил он. Актер также не желает своим девочкам таких мужей как он. "Я исключение из общих правил среди таких же гоблинов, как я", - сказал он о себе.

Иван Охлобыстин назвал свою необычайную ревность причиной крепких семейных отношений. По его словам, он очень неуравновешен в этом плане и любой, кто посмеет положить глаз на его Оксану, рискует остаться без головы. "Семейная жизнь того стоит", - подчеркнул глава многодетной семьи.

Одна из последних ролей Ивана Охлобыстина, полюбившихся россиянам, роль завотделением Андрея Быкова в сериале "Интерны".