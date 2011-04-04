В Москве в Доме книги "Молодая гвардия" 6 апреля в 17.30 Сергей Москвин представит свою новую книгу "Увидеть Солнце".

Это красивая и печальная легенда постъядерного мира. Начинаясь как фирменный роман серии "Вселенная Метро 2033", книга постепенно превращается в нечто особенное. Любителей приключений ждут исследования радиоактивных пустошей и неизвестных станций, романтиков - небанальная история любви. Герои - живые, необычные, и каждый из них заслуживает увидеть Солнце хотя бы раз.