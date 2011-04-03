Казанский кремль для удобства туристов разметят штрих-кодами

Туристам, приехавшим ознакомиться с Казанским кремлем в ближайшее время вместо гида будет необходим телефон с фотокамерой и интернетом.

Каждое здание будет помечено штрих-кодом, который позволяет за несколько секунд получить подробную информацию о памятнике. Необходим только коммуникатор или сотовый телефон со встроенной камерой.

Путеводитель по Казанскому Кремлю теперь больше напоминает чертеж или буклет с черно-белыми иероглифами. Это так называемые двухмерные штрих-коды. От обычных их отличает замысловатый рисунок. Придумали знаки еще 20 лет назад в Японии. За каждым - определенное здание и страница в интернете. Стоит навести экран телефона на схему, и специальное приложение сразу выдаст историю сооружения, его фото и место на карте.

Уже к 16 апреля таблички со штрих кодами быстрого отклика должны появиться на всех зданиях Казанского Кремля. Одна, что располагается при входе, будет рассказывать об архитектуре здания. А вторая, что на дверях, - об экспозиции и музее внутри.

"Дальнейшее развитие программы - это оснащение всех культурно-исторических объектов Казани и Татарстана такими знаками, чтобы каждый турист мог получить полную информацию о каждом объекте", - говорит заместитель директора мультимедийного издательства Денис Петров.

Такая система в России используется впервые. И авторы проекта обещают - уже летом странные знаки появятся на памятниках в Булгаре и Свияжске.