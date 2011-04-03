Эксклюзивное фото голой Элизабет Тейлор попало в прессу

Эксклюзивный снимок голливудской легенды Элизабет Тейлор попал в распоряжение прессы из частной коллекции, сообщает Life News.

Откровенное фото - подарок 24-летней актрисы своему третьему супругу продюссеру Майклу Тодду. Снимок был сделан одним из близких друзей Элизабет - Родди МакДоуэлом - через несколько месяцев после того, как Тодд предложил ей выйти за него замуж.



Счастливый брак длился недолго - 13 месяцев спустя после свадьбы Тодд трагически погиб в авиакатастрофе. После смерти Майкла фото попало в руки ассистента и личного стилиста актрисы Пэнни Тейлор, а в 1980 году его купил коллекционер Джим Шаудис. Лишь смерть известной актрисы, наступившая 23 марта, заставила Шаудиса вспомнить об откровенном снимке и поделиться им с общественностью.



