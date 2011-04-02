Голливудский актер Джеки Чан выступил на концерте после "смерти"
2 апреля 2011, 23:38 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый голливудский актер и режиссер Джеки Чан накануне вечером принял участие в благотворительном концерте «311 Любовь без границ» для сбора средств для Японии, пострадавшей от последствий разрушительного землетрясения.
Концерт, который прошел в парке Виктория в Гонконге, собрал около $3 млн. Выступления более 170 артистов смотрели 10 тысяч зрителей. Участие в благотворительном мероприятии стало первым публичным появлением Джеки Чана после того, в Интернете появился слух о его смерти.
Напомним, 30 марта сообщение о смерти Джеки Чана попало в ТОП-5 обсуждений в Twitter. Официальные представители актера этот слух опровергли, сообщив, что он жив и здоров.