Знаменитый голливудский актер и режиссер Джеки Чан накануне вечером принял участие в благотворительном концерте «311 Любовь без границ» для сбора средств для Японии, пострадавшей от последствий разрушительного землетрясения.

Концерт, который прошел в парке Виктория в Гонконге, собрал около $3 млн. Выступления более 170 артистов смотрели 10 тысяч зрителей. Участие в благотворительном мероприятии стало первым публичным появлением Джеки Чана после того, в Интернете появился слух о его смерти.

Напомним, 30 марта сообщение о смерти Джеки Чана попало в ТОП-5 обсуждений в Twitter. Официальные представители актера этот слух опровергли, сообщив, что он жив и здоров.