Москва последний раз крикнула Людмиле Гурченко «браво!»

Под аплодисменты и крики "браво!" из здания Центрального Дома литераторов в Москве вынесли гроб с телом Людмилы Гурченко. Закончилась церемония прощания, продолжавшаяся более четырех часов.

Впереди участники траурной процессии несут ее портрет и венки, которых в этот день было столько, что их не вместила даже сцена ЦДЛ, где в субботу прошло прощание с актрисой.

Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с прекрасными русскими актерами Вячеславом Тихоновым, Татьяной Шмыгой и Олегом Янковским.

Легенда советского кинематографа скончалась в среду в Москве.