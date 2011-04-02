Москва прощается с Людмилой Гурченко

У входа в ЦДЛ, где проходит прощание с великой русской актрисой Людмилой Гурченко, установлены специальные ограждения, чтобы организованно пропускать поклонников актрисы. Они проходят небольшими группами, чтобы не создавать давку. Многие из них пришли с цветами, в основном, люди держат в руках плакаты с изображением Гурченко, розы и красные гвоздики, которые особенно любила Людмила Марковна.

Гроб с телом актрисы установлен на сцене Большого зала Дома литераторов. Над ним висит портрет Гурченко. На экране демонстрируются фрагменты из выступлений Людмилы Гурченко, а также фотографии со съемок фильмов.

В последний момент семья актрисы отменила гражданскую панихиду, так что официальных речей не будет. Одним из первых проститься с Гурченко пришел Николай Фоменко, который играл с ней в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи» и антрепризном спектакле «Бюро счастья». Также уже приехал и молодой актер «Ленкома» Сергей Фролов, сыгравший с Людмилой Марковной в фильме «Пестрые сумерки, которым в 2009 году она дебютировала как режиссер.

После прощания Людмила Гурченко, скончавшаяся на 76-м году жизни, будет похоронена на Новодевичьем кладбище.