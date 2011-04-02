Семья Людмилы Гурченко отменила гражданскую панихиду

В последний момент семья актрисы Людмилы Гурченко отменила гражданскую панихиду, на которой должны были выступить друзья и коллеги актрисы.

По предварительной договоренности, панихида должна была начаться в полдень в Центральном доме литераторов в Москве после прощания с актрисой.

"Однако буквально за несколько часов родственники Людмилы Марковны решили отменить все официальные речи", - сообщила журналистам пресс-секретарь Центрального Дома литераторов Марина Замская.

У ЦДЛ уже собралось около сотни людей. У входа в здание на Большой Никитской установили специальные металлические ограждения, чтобы организованно пропускать поклонников актрисы. Многие из них пришли с цветами, в основном, люди держат в руках розы и красные гвоздики, которые особенно любила Людмила Марковна.

Прощание с Гурченко освещает более ста средств массовой информации, в том числе, более сорока телеканалов из России, Украины, Белоруссии и других стран. Гроб с телом актрисы установлен на сцене Большого зала Дома литераторов. Над ним - цветной портрет Гурченко. Также на большом экране демонстрируются фрагменты выступлений Людмилы Марковны.