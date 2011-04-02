Московское метро прощается с Людмилой Гурченко

В день прощания с великой русской актрисой Людмилой Гурченко, в московском метро звучит ее голос.

В метро по радио транслируют фрагмент стихотворения Николая Гумилева "Еще не раз Вы вспомните меня" и песню "Команда молодости нашей", которые некоторое время назад она записала для московской подземки.

Звезда российского кино Людмила Гурченко скончалась 30 марта в Москве у себя дома на 76-м году жизни. Причиной смерти Гурченко, по предварительной информации, стали осложнения, вызванные операцией, которую ей сделали недавно после перелома шейки бедра.

Прощание с актрисой начнется в 10:00 в ЦДЛ на Большой Никитской. После церемонии в ЦДЛ Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище.