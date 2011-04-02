Поклонники Людмилы Гурченко собираются у Дома литераторов

У Центрального дома литераторов в Москве на Большой Никитской, где 10:00 начнется прощание с выдающейся актрисой театра и кино Людмилой Гурченко, с раннего утра собралось уже много людей.

Люди принесли с собой огромные букеты роз, гвоздик, хризантем. Среди собравшихся довольно много молодых людей, передает Интерфакс.

Около Дома литераторов дежурит "скорая помощь" и милиция.

Звезда российского кино Людмила Гурченко скончалась 30 марта в Москве у себя дома на 76-м году жизни. Причиной смерти Л.Гурченко, по предварительной информации, стали осложнения, вызванные операцией, которую ей сделали недавно после перелома шейки бедра.

После церемонии в ЦДЛ Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище.