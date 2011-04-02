Стилист Ахмадов нанес Гурченко последний макияж

Известный стилист, участник трио "Fresh Art" Аслан Ахмадов нанес Людмиле Гурченко последний макияж перед предстоящей траурной церемонией.



Он приехал в морг при Центральной клинической больнице около двух часов дня. Стилист, тяжело переживающий смерть своей звездной наставницы, готовил ее ко всем выходам в свет. На протяжении последних лет он помогал великой актрисе в создании творческих образов. Аслану снова пришлось исполнить свой долг перед Людмилой Марковной. Ведь во время последнего появления на сцене актрисы, ей, как и прежде, не должно быть равных.



«У нас есть специальный человек, который гримирует умерших, но родственники Людмилы Марковны сказали, что сделают это сами», - приводит Life News слова сотрудников морга.