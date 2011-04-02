В день юмора 1 апреля Дмитрий Медведев пригласил в гости юмористов из Сomedy Club. Встреча прошла в очень непривычной для мероприятий с участием президента атмосфере. Резиденты клуба просто обрушили град шуток на главу государства и спели песню о главе государства.



Сomedy Сlub пришли к президенту не с пустыми руками. Они подарили Медведеву новое творение корпорации Apple. Вручил гаджет с претенциозным названием Comedy iPad2 Тимур Батрутдинов. Раскрывая упаковку подарка, президент пошутил: «Вы учтите, ФСО это не проверяло, так что вся ответственность на вас».