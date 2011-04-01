Гурченко сама сшила себе похоронное платье

Людмила Гурченко своими руками расшивала наряд, не подозревая, что именно в нем отправится в последний путь. Роскошное белое платье легендарная актриса украсила золотым бисером незадолго до смерти, сообщает Life News.



«Людмила Марковна делала вышивку, сама выбирала рисунок, который потом выложила бисером, - рассказывает домработница Жанна. - Ведь она была талантливым человеком не только на сцене. Как жаль, что этот наряд стал ее последним творением».



Идея вечернего туалета появилась у великой Людмилы Марковны несколько месяцев назад - артистка хотела блеснуть в нем на одном из концертов. Но случилось несчастье - 75-летняя звезда поскользнулась и упала на улице, сломав шейку бедра. Гурченко была уверена, что быстро восстановится и еще сможет выйти на сцену. Поэтому по возвращении домой первым же делом принялась вышивать платье. Однако выйти в свет в изделии ручной работы ей было не суждено.



«Платье так и осталось висеть в шкафу, - говорит домработница Жанна. – Сергей Михайлович, муж Людмилы Марковны, выбрал именно этот наряд, в нем она отправится в последний путь».