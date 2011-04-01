Группа Space споёт на сцене Кремля: «Ура, Гагарин!»

В Государственном Кремлёвском дворце состоится концерт легендарной французской группы Space под руководством Дидье Маруани, посвящённый 50-летию первого полёта человека в космос. Выступление Space состоится 13 апреля, сообщает Роскосмос.



Специальным гостем шоу станет первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен, который совершил три полёта в космос, в том числе и на советских космических кораблях. Кретьен – Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и орденом Почётного легиона.



Одним из хобби Жана-Лу Кретьена является игра на церковном органе. Бригадный генерал французских военно-воздушных сил вместе с соотечественниками исполнит на кремлёвской сцене совершенно новую композицию Дидье Маруани Gagarine Hourra («Ура, Гагарин!»).