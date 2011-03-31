Людмила Гурченко будет похоронена рядом со Шмыгой, Янковским и Тихоновым

На Новодевичьем кладбище, где в субботу будут хоронить звезду российского кино Людмилу Гурченко, всего месяц назад появилась могила еще одной великой русской поющей актрисы – Татьяны Шмыги, которая скончалась 7 февраля этого года.

Там же, неподалеку, находятся могилы легенд российского театра и кино Олега Янковского, скончавшегося 20 мая 2009 года, и Вячеслава Тихонова, ушедшего из жизни 4 декабря 2009 года.

Людмила Гурченко умерла в среду в Москве на 76-м году жизни.

Прощание со звездой российского искусства состоится в субботу, 2 апреля, в Центральном доме литераторов с 10.00 утра до 12.00 дня.