Людмилу Гурченко будут поминать в Никольском храме Москвы по просьбе Кобзона

Иосиф Кобзон, певец и общественный деятель, заказал в память Людмилы Гурченко в московском Никольском храме поминальную молитву, на которую сам прийти не сможет.

"Я попросил, чтобы цветы возложили от моего имени, потому что нахожусь сейчас в Забайкальском округе", - сказал в четверг РИА Новости Кобзон.

По его словам, он не общался с Гурченко 40 лет, однако сожалеет, что "из жизни ушла выдающаяся актриса, прекрасная, совершенно талантливейшая женщина".

Кобзон был мужем Гурченко с 1967 по 1970 год.

Великая актриса Людмила Гурченко умерла в среду в Москве на 76-м году жизни.

Прощание со звездой российского искусства состоится в субботу, 2 апреля, в Центральном доме литераторов с 10.00 утра до 12.00 дня, после чего великую артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.