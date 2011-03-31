Тина Канделаки: «Я хочу не славы, а уважения»

О природе успеха, членстве в Общественной палате РФ, бизнесе, детях и даже о советском певце Владимире Канделаки побеседовали Борис Берман и Ильдар Жандарeв в своей программе «На ночь глядя» с известной телеведущей Тиной Канделаки.



За свою карьеру телеведущей Тина Канделаки успела пообщаться в эфире с сотнями знаменитостей, есть в ее послужном списке и такие собеседники, как Брюс Уиллис и Деми Мур. Недавно Алексей Венедиктов назвал Тину лучшим интервьюером в стране наравне с собой и Владимиром Познером. Однако на этот раз ведущая оказалась в роли гостя студии.



Известно, что Борис Берман и Ильдар Жандарев в своей программе вызывают приглашенную звезду на честный разговор без протокола. Именно в этом ключе и прошла беседа. «Вы можете задать мне любой вопрос из моего прошлого – я никогда не шла на сделку с собственной совестью, – отметила в самом начале передачи Тина Канделаки. – У меня было в жизни много искушений, когда я могла переступить через те принципы, которые воспитали во мне родители. Если бы я через них переступила, возможно, материально и по карьере я бы продвинулась гораздо быстрее».



Ведущие много времени уделили расспросам о том, как юная Тина штурмовала Москву. Известно, что в 20 лет она бросила медицинский факультет и отправилась в российскую столицу, где начала работать на радио и телевидении.



«Я очень много усилий в свое время приложила для того, чтобы стать известной в России, а это был мой способ продвижения, зарабатывания денег и помощи моей семье, которую я перевезла сюда и взяла за это ответственность, – рассказала Тина. – Я, конечно, амбициозный человек. Но именно знаменитость в том некрасивом понимании этого слова для меня не была столь важной. Я очень быстро поняла, что это фальшивка. Хочется, чтобы не знали, а уважали».



Добившись значительных успехов на телевидении, трехкратный лауреат премии «ТЭФИ» Тина Канделаки перестала часто сниматься. Она постепенно дистанцировалась от амплуа телеведущей и увлеклась бизнесом. В 2008 году Тина стала акционером собственной компании, объединяющей в себе функции продюсерского центра и PR-агентства. Она признается, что бизнес сделал ее более независимой.



«Я занимаюсь маркетингом и пиаром. Те инструменты, которые сегодня существуют для донесения собственной мысли и собственной позиции, я знаю очень хорошо. Когда ты научился ими пользоваться, ты любую свою точку зрения можешь донести быстрее, чем то или иное средство массовой информации. А раньше люди, которые находились в публичном поле, зависели от того, дадут они интервью или не дадут, покажут их по телевидению или не покажут»,

– считает Тина.



Помимо бизнеса и телевизионных проектов с недавнего момента Тину Канделаки увлекла общественная деятельность. С конца 2009 года она состоит в Общественной палате РФ, где занимается проблемами образования. За год Тина провела несколько круглых столов, а также постоянно совершает рабочие поездки по региональным школам.



«Что надо поменять, чтобы стало лучше?» – спросил у Тины Ильдар Жандарев.



«Возможности для людей. К сожалению, они не систематизированы. Людей, желающих, чтобы все было хорошо, готовых работать и прикладывать усилия, вокруг очень много. Я в это верю», –ответила Тина Канделаки.



Канделаки в одиночку воспитывает двоих детей. Все свободное время она старается проводить с ними. «То, что читает Леонтий, и то, что читает Мелания, – это литература, которая им близка в тех внутренних поисках, которые, я надеюсь, они ведут. Леонтий очень увлекается интернетом, и, как говорят профессионалы, увлекается на достаточно профессиональном уровне для своих 9 лет. Он читает биографию Цукерберга, он поклонник фильма “Социальная сеть”», – рассказала Тина.



Когда-то в семействе Канделаки был только один знаменитый предок – советский певец Владимир Канделаки, о котором Берман и Жандарев решили спросить Тину напоследок. «Я видела однажды в своей жизни его портрет у своей бабушки в глубокой деревне. Она сказала, что он наш родственник. Мне было тогда 14 лет. Я, конечно, не знала, кто такой Владимир Канделаки. Я спросила бабушку: «А кто это?» Она ответила: «Самый великий Канделаки», – вспоминает Тина.