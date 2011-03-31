Прощание с Людмилой Гурченко состоится не в понедельник, а в субботу

Актриса Людмила Гурченко будет похоронена не в понедельник, 4 апреля, а в ближайшую субботу, второго числа. Проститься с выдающейся актрисой можно будет в Центральном доме литераторов в Москве.



Об этом сообщил пресс-секретарь Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище. "Ранее предполагалось, что гражданская панихида пройдет 4 апреля в Большом зале московского Дома кино, - цитирует Якунина ИТАР-ТАСС. - Теперь, по решению родственников, прощание перенесено на 2 апреля, оно начнется в полдень в Центральном Доме литераторов". Людмила Гурченко скончалась накануне в Москве в возрасте 75 лет.





