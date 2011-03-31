Врачи: Смерть Людмилы Гурченко наступила мгновенно (ВИДЕО)

Смерть актрисы Людмилы Гурченко, как сообщили врачи, наступила мгновенно. "По какой причине скончалась Людмила Гурченко — можно только догадываться. Возможно, оторвался тромб. Возможно, фибрилляция, нарушение сердечного ритма", — сказали медики.

По словам супруга Гурченко, они сидели на кухне, пили чай, смотрели фильм и разговаривали. Сергей Сенин говорит, что в какой-то момент Людмила Марковна внезапно потеряла сознание. Он достал валокардин, пытался сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Когда бригада врачей приехала по вызову мужа актрисы Сергея Сенина, они нашли ее практически бездыханной. Медики в течение 30 минут пытались заставить сердце Гурченко биться. В Москве были пробки и "скорая" добиралась 21 минуту.

Соболезнования родным и близким актрисы Людмилы Гурченко выразили президент РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, известные деятели кино.

О кончине Гурченко скорбят и в России и на Украние: актриса родилась в Харькове. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразили сегодня областная государственная администрация, областной совет и мэрия города. К дому Гурченко в центре Москвы несут цветы поклонники.

Людмила Гурченко скончалась на 76-м году жизни 30 марта. Похороны пройдут в понедельник, 4 апреля, на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида в тот же день состоится в Доме кино.