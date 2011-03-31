Михалков: Люся потрясающе сочеталась своим творчеством со своей личностью -ВИДЕО

Режиссер и актер Никита Михалков, снявший Людмилу Гурченко в фильме "Пять вечеров" сказал, что с кончиной бесподобной Людмилы Гурченко окончилась целая киноэпоха. По словам Михалкова, ушла не просто великая актриса, ушла великая личность.

Режиссер сравнил Людмилу Гурченко с Нонной Мордюковой: "Совершенно органичная со всем тем, что она делала, и с тем, как она жила. В этом смысле она похожа на Мордюкову, это такие две глыбы". По словам Михалкова, Люся потрясающе сочеталась своим творчеством со своей личностью. Она не могла играть ничего, как и Нонна Мордюкова, если она не приспосабливала то, что она играет, к каким-то сторонам и чертам своего характера. "Она заводилась сама от того, как люди за камерой реагируют на нее. Люся взлетала и парила – и это было дивное абсолютно зрелище", - делится воспоминаниями Никита Михалков.

Людмила Гурченко умерла в Москве 30 марта. Похоронят актрису в понедельник, 4 апреля, на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида состоится в тот же день в Доме кино.