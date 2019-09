Опра Уинфри решила закрыть «Шоу Опры Уинфри»

Опра Уинфри закрывает «Шоу Опры Уинфри», и финальное шоу выйдет в эфир на канале ABC 25 мая. Заключительное шоу покажут в прямом эфире в 145 странах мира. Рейтинговый телепроект транслировался 25 лет.

Самая богатая и влиятельная женщина мировой телеиндустрии начала свою карьеру в качестве радиоведущей в Нэшвилле штата Теннесси и Балтиморе штата Мэриленд. В 1984 году она начала вести на телевидение в Чикаго утреннее ток-шоу, которое в 1985 году стало называться «Шоу Опры Уинфри». Состояние на сентябрь 2010 года, по оценке Forbes составило $2,7 млрд.

Опра Уинфри планирует посвятить себя своему собственному каналу OWN и двум журналам «O, The Oprah Magazine» и «O at Home».