Похороны музыканта Александра Барыкина состоятся во вторник

Тело композитора и певца Александра Барыкина доставлено в Москву.

Музыкант скоропостижно скончался в субботу в Оренбурге, где он давал концерты.

Близкие Александра Барыкина хотят похоронить его во вторник на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

В середине января артист попал в кардиологическое отделение брянской больницы в тяжелом состоянии, но быстро пошел на поправку и вскоре его выписали.

Но во время гастролей в Оренбурге состояние певца резко ухудшилось, и, после повторного инфаркта Барыкин скончался в реанимации.

В последние годы автор хитов "Букет" ("Я буду долго гнать велосипед"), "Незнакомка", "Аэропорт" проводил много времени в Брянске, в этом городе была студия. Он даже написал гимн футбольной команды "Динамо" - Брянск. Родился Барыкин в селе Березово Тюменской области 18 февраля 1952 года. Несколько лет спустя семья переехала в Подмосковье, где Барыкин окончил музыкальную школу в Люберцах. В 1973 году стал участником ВИА "Москвичи", через год перешел в "Веселые ребята", где работал до 1976 года, а потом два года играл в сочинском ВИА "Жемчуг". После чего Барыкин создал группу "Карнавал", которая просуществовала более 30 лет.

Барыкин написал более 400 песен, которые исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Николаев и многие другие.