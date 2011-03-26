Киркоров о смерти Барыкина: Легенда ушла из жизни

В Оренбурге на 60-м году жизни скончался певец Александр Барыкин. Своими воспоминаниями о Барыкине поделились Филипп Киркоров, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.



В интервью РИА Новости Филипп Киркоров рассказал о том, что его дебют в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой состоялся именно с песни, которую написал Барыкин. "Кто напишет песню молодому артисту? - Никто. И первый человек, который написал мне песню "Свадебный тур" на русском языке - это Саша Барыкин", - сказал Киркоров. "Легенда ушла из жизни. Для меня это музыкант с большой буквы, который гнал свой велосипед на полной скорости. Для меня это большая потеря, это человек, который был в моей жизни ярким моментом, и не только как у школьника, любящего артиста с эстрады, но и как человек, который поверил в меня одним из первых", - поделился Киркоров.



Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что, к сожалению, "мы всегда вспоминаем людей, когда они от нас уже уходят". Певица Валерия также передала соболезнования всем близким Барыкина и рассказала, что в детстве, как и многие, слушала и восхищалась хитами исполнителя. "Мы понимали, что так не пел никто в Советском союзе", - добавила она.