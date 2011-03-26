Олег Табаков в канун Дня театра вручил собственные премии

Народный артист СССР, создатель и бессменный руководитель театра, прозванного в народе "Табакеркой", Олег Табаков в канун международного Дня театра раздал собственные премии.

В этом году на 16-й по счету церемонии среди награжденных — Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Хомяков, Константин Райкин, Ольга Яковлева, которая недавно отмечала свой юбилей была награждена не только дипломом и премией как все лауреаты — Табаков набросил ей на плечи очень красивую шубу из каракульчи.

Кроме того, был награжден режиссер Виктор Рыжаков за спектакль "Проклятые и убитые" и вместе с ним группа совсем молодых артистов. Премия была также вручена писательнице Людмиле Улицкой за роман "Зеленый шатер".

Премия Олега Табакова — традиционная ежегодная награда, которой он отмечает актеров, режиссеров, музыкантов, театроведов, художников и журналистов за достижения в области культуры, передает РИА Новости.