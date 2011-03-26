РСП получил право сбора налога на болванки, утверждает Михалков

Российский союз правообладателей (РСП) получил право на сбор авторских отчислений с импортеров и производителей звукозаписывающей техники и чистых носителей благодаря высокому доверию общества, заявил в субботу в своем видеоблоге председатель РСП Никита Михалков.

"Наша организация участвовала в конкурсе и выиграла, потому что это дочерняя организация от бывшего советского всесоюзного, а потом всероссийского общества по охране авторских прав, и у этой организации более 70 в регионах своих отделений", - уточнил он

В декабре прошлого года арбитражный суд Москвы отменил аккредитацию Союза на сбор 1% стоимости техники и дисков в пользу авторов удовлетворив иск Российского общества по смежным правам (РОСП) к Росохранкультуре, в октябре прошлого года признавшей РСП победителем конкурса по выбору организации, уполномоченной собирать авторские отчисления.