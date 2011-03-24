Президент России Дмитрий Медведев Указом № 336 от 21 марта 2011 года присвоил почетное звание "Народный артист РФ" целой плеяде мастеров искусств, всего 22 деятелям культуры.



Согласно подписанному президентом России Указу, "за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства" звания "Народного артиста РФ" удостоены:



Аскаров Салават Ахметович

Гергиева Лариса Абисаловна

Глаголева Вера Витальевна

Дмитриева Людмила Борисовна

Карлов Валентин Борисович

Кузин Александр Сергеевич

Лисс Дмитрий Ильич

Михайлова Светлана Владимировна

Невзоров Борис Георгиевич

Ниорадзе Ирма Амирановна

Петров Александр Васильевич

Романова Нина Ивановна

Сергияков Владимир Николаевич

Снежкин Сергей Олегович

Талыпин Олег Евгеньевич

Тутов Заур Нажидович

Хржановский Андрей Юрьевич

Черницкий Юрий Михайлович

Чернушенко Александр Владиславович

Шарапов Игорь Юрьевич

Указ обнародован на сайте президента РФ.