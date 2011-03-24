Дмитрий Певцов назвал фильм о Высоцком «актом некрофилии» (ВИДЕО)

Популярный актёр Дмитрий Певцов подверг резкой критике проект Первого канала - новый фильм, посвященный Владимиру Высоцкому.



«Никакого отношения к искусству этот проект не имеет. И никакого отношения к Владимиру Высоцкому тоже. Кроме как акта некрофилии и очень нехорошей пародии ничего там нет! Мне очень жалко, что талантливейший Сережа Безруков в маске Владимира Семеновича, можно сказать, посмертной и в его пластике ходит и говорит модулированным голосом Высоцкого. Мне кажется, артист, да еще такой талантливый, для этой цели абсолютно не нужен. Я считаю, что это бессмысленное, вернее, осмысленное в смысле бизнеса, но бессовестное и бесчестное зарабатывание денег на имени Высоцкого», - сказал Певцов.