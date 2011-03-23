Сын Элизабет Тейлор призывал жертвовать в Фонд по борьбе со СПИДом

Сын всемирно известной актрисы, королевы Голливуда Элизабет Тейлор, скончавшейся в Лос-Анджелесе, призвал всех поклонников звезды почтить ее память не цветами. Он призвал жертвовать в Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом.

Сын актрисы попросил уважать личную жизнь семьи и все соболезнования оставлять на странице в Facebook. Сейчас стена созданной страницы полна писем скорбящих поклонников Элизабет Тейлор "Она добавляла красоты в нашу жизнь", - говорится в одном из сообщений.

Сын Элизабет Тейлор рассказал, что актриса будет похоронена на этой неделе, детали церемонии будут объявлены позже.

Пресс-секретарь голливудской звезды Салли Моррисон сообщила, что Элизабет Тейлор скончалась в больнице "Сидар-Синай" в Лос-Анджелесе в окружении своих четверых детей. Актриса умерла в возрасте 79 лет.