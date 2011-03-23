Американский журнал "Russia!" составил рейтинг 10 крупнейших скандалов российского арт-рынка начала XXI века. Экспертами выступили знаменитости из всех сфер искусств России и Запада.



На первом месте топ-10 оказался скандал с уголовным прошлым - «дело Рубенса». Речь шла о попытке немецких властей вернуть полотно Рубенса «Тарквиний и Лукреция». Картина была вывезена тайно во время Второй мировой войны и значится в списках Интерпола с 1957 года. Картина находилась в руках российского бизнесмена Логвиненко, который хотел продать Германии шедевр за 60 млн. евро..

Против Логвиненко было возбуждено уголовное дело. В настоящее время «Тарквиний и Лукреция» выставляется в Эрмитаже и пользуется огромной популярностью.



Скандал с подделкой полотна Кустодиева «Одалиска» оказался на втором месте. Напомним, аукционный дом «Кристи» выяснил, что их клиент - известный коллекционер Виктор Вексельберг, попытался продать фальшивку.

Третье место в рейтинге заняли граффити на санкт-петербургском разводном мосту – акция арт-группы «Война», известной скандальными перфомансами.

В рейтинге также оказался Михаил Прохоров и скандал с его отказом спонсировать выставку Эмилии и Ильи Кабаковых. За ним идет скандал, связанный с организацией экспозиции «Запретное искусство - 2006» и отказ Константина Бочкарёва, губернатора Челябинской области, от приобретения подделок картин известных русских художников.



По данным Russia!, за последнее десятилетие рынок «отечественного искусства» достиг $400 млн. в год, увеличившись в 30 раз.