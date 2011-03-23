Дом книги «Молодая гвардия» проводит праздник детской книги

Дом книги «Молодая гвардия» в дни школьных каникул с 21 по 26 марта приглашает всех-всех-всех, взрослых и детей, на праздник детской книги «Шагая в ногу со временем»!

Объявляем творческий конкурс: мы ждём от вас современные вариации по мотивам всеми любимых сказок «О рыбаке и рыбке» и «Теремок». Проявите свою фантазию — и вы получите приятный подарок!

Во время праздника вас ждут встречи с детскими писателями, представителями издательств, певицей Любашей, а также викторины и конкурсы, и, конечно же - призы и подарки!

Приходите к нам в дни весенних каникул!



Праздник пройдет в магазине на Полянке, а также в филиале магазина в районе Марьино по адресу: ул.Братиславская, 26.

Подробности на сайте www.bookmg.ru