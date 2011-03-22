В ночь на 22 марта у актера Андрея Зиброва родился сын: мальчик весом 3 кг. 490 гр., и ростом 54 см. назвали в честь отца – Андреем. Мама Вероника и сын Андрюша чувствуют себя хорошо.



В последнее время имя Андрея Зиброва фигурировало в СМИ после криминальной истории: в ночь с 23 на 24 апреля минувшего года Андрей Зибров получил тяжёлое ранение, когда заступался за свою жену Веронику.

Когда Зибров начал защищать жену, один из обидчиков выстрелил актёру в голову из травматического пистолета, сохранить глаз не удалось. Актёру вставили глазной протез.



Стрелявший был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.