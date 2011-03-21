Режиссер Анджей Вайда стал обладателем высшего ордена Польши

Высшую награду Польши – Орден Белого орла получил в понедельник всемирно известный режиссер Анджей Вайда из рук президента Бронислава Коморовского.

Президент, вручая орден, отметил, что творчество режиссера воспитало целое поколение антикоммунистчиеской оппозиции в ПНР.

"Вручая орден господину Анджею Вайде, я понимаю, что это благодарность всем создателям польских фильмов, а также имею возможность показать, что на самом деле является важным в служении Польше".

Вайда в ответном слове говорил о значении польского кинематографа времен ПНР для перемен, которые привели к падению коммунистчисекой системы.

"В каком-то смысле польское кино помогло таким образом сформировать самосознание нашего общества, чтобы мы могли одержать победу, имя которой сначала "Солидарность", а затем - свободная Польша. Спасибо!"

Свой первый фильм Анджей Вайда снял в 1955 году, став одним из создателей полськой киношколы. В свои 85 лет режиссер работает над очередным фильмом - о Лехе Валенсе, - сообщает Радио Свобода