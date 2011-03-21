Эвакуированный из Японии цирк Никулина скоро вернется туда на гастроли

Московский цирк Никулина, не успев вернуться из Токио, занимается организацией следующих гастролей в Японию в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора цирка Александра Огурцова.



Артисты цирка Никулина прервали гастроли в Японии и досрочно прилетели в Россию в пятницу, 18 марта, из-за сильнейшего землетрясения и цунами. В гастрольной программе для Японии участие принимали 54 человека, включая ребенка сотрудников, а также собак и медведей.



Артисты не боятся снова ехать в Японию и следующие гастроли планируются на два месяца. Он также рассказал, что цирк даст как минимум одно благотворительное представление в помощь пострадавшим от стихийного бедствия.



Японские партнеры попросили цирк Никулина не прерывать гастроли, когда началось землетрясение, чтобы поддержать дух японцев, поэтому так долго не принималось решения об их прекращении. Но из-за перебоев с электричеством все спектакли все равно отменялись.