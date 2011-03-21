Шествие в честь святого Патрика в Москве запрещено милицией

Милиция задержала в воскресенье на Арбате пятерых участников несанкционированного шествия в день Святого Патрика, сообщает РИА Новости.



Парад в честь Дня Святого Патрика проводился в Москве с 1992 года, но в этом году власти Москвы не разрешили провести шествие на Арбате. Днем возле ОВД на улице Арбат, дом 45 около 200 человек пытались провести несогласованное с органами власти шествие в поддержку проведения праздника день Святого Патрика. Сотрудники милиции попытку пресекли, на пятерых организаторов составлены протоколы об административном правонарушении, сказал источник.



Ранее в посольстве Ирландии сообщили, что парад не состоится в связи с развернутой в городе борьбой с пробками. В прежние годы из-за парада одна из центральных и самых оживленных столичных улиц - Новый Арбат - обычно перекрывалась на несколько часов.