Сандра Баллок и Андрей Макаревич направили в Японию по миллиону

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и музыканты коллектива на своем концерте в Москве собрали один миллион рублей в пользу пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами Японии. Деньги по окончании концерта передали послу Японии в России Масахару Коно.

По словам Макаревича, музыканты не смогли поступить иначе.

Актриса Сандра Баллок уже перевела на счет Красного Креста $1 млн. Звезда шоу-бизнеса Леди Гага около $250 тыс. все деньги с продажи красно-белых браслетов с надписью на английском и японском языках: "Мы молимся за Японию" и со своим автографом передала на помощь жертвам землетрясения.

Международный комитет Красного Креста в США получил около $47 млн. добровольных пожертвований с 11 марта, когда в Японии произошли мощное землетрясение и цунами.